Экономист не видит смысла в постоянном ведении семейного бюджета

Многие считают, что ведение семейного бюджета полезно для финансового положения. Но экономист, управляющий "Trade123" Владимир Рожанковский, придерживается иного мнения.

В беседе с "Правдой.Ру" он заявил, что вести бюджет нужно только в том случае, "когда всё устоялось", когда "все получают планируемые доходы" и "всё стабильно". Но в нестабильное время, когда увольняют с работы, сокращают зарплату — вести бюджет бессмысленно. Тогда этим можно заниматься только ради развлечения, используя различные приложения.

В то же время, по словам Рожанковского, в некоторых случаях вести бюджет нужно. Например, в ситуации, когда вы хотите попытаться сократить расходы. Составленный бюджет позволит вам оценить, куда уходят приличные суммы, и в дальнейшем найти способ уменьшить их.

В частности, если доля расходов на телекоммуникацию составляет 5% от ежемесячных доходов, а вы хотите сократить её до 3%, то со следующего месяца начнёте чаще пользоваться бесплатными мессенджерами или IP-телефонией, отключите второй ненужный номер телефона или ещё как-то оптимизируете эти расходы.