Платежи в адрес государства через СБП запустят в 2022 году

Переводы физических лиц в пользу государства через "Систему быстрых платежей" могут запустить в 2022 году. Об этом на заседании коллегии Федерального казначейства рассказала первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

Этот проект ЦБ реализует совместно с Казначейством. Первые операции с участием пилотных банков ожидаются в 2022 году.

Новый сервис, по словам Скоробогатовой, повысит скорость зачисления денежных средств в бюджетную систему.

Напомним, "Система быстрых платежей" (СБП) запущена в феврале 2019 года. Она позволяет гражданам переводить деньги на банковские карты по номеру телефона, но при условии, что банки являются участниками системы. В настоящее время к СБП подключилось более 200 финансовых организаций.

Скоробогатова также сообщила, что за два года россияне совершили 142 млн переводов через СБП на общую сумму свыше 1 трлн рублей.

Также в СБП реализован сервис оплаты товаров и услуг по QR-коду. Комиссия для торговых предприятий значительно ниже, чем в классическом эквайринге. Так, за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги взимается всего 0,4%, за остальное — 0,7%.