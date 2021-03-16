Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Самуи готов открыть границы для иностранцев после вакцинации населения
Депутата из Иркутской области подозревают в незаконной вырубке леса
Теннисист Карацев вышел в третий круг престижного турнира в Дубае
Россиян предупредили о необратимых поражениях почек после COVID-19
Собаки набросились на 87-летнюю пенсионерку в Чите
Ростовский губернатор назвал "правило" выхода из пандемии
В ГД направлена инициатива от субъектов запретить передвижные цирки
Третий этап туристического кешбэка стартует 18 марта
Чемпионку России по фристайлу задержали в Москве с наркотиками

Платежи в адрес государства через СБП запустят в 2022 году

Экономика » Правила игры » ЦБ

Переводы физических лиц в пользу государства через "Систему быстрых платежей" могут запустить в 2022 году. Об этом на заседании коллегии Федерального казначейства рассказала первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

Платежи в адрес государства через СБП запустят в 2022 году

Этот проект ЦБ реализует совместно с Казначейством. Первые операции с участием пилотных банков ожидаются в 2022 году.

Новый сервис, по словам Скоробогатовой, повысит скорость зачисления денежных средств в бюджетную систему.

Напомним, "Система быстрых платежей" (СБП) запущена в феврале 2019 года. Она позволяет гражданам переводить деньги на банковские карты по номеру телефона, но при условии, что банки являются участниками системы. В настоящее время к СБП подключилось более 200 финансовых организаций.

Скоробогатова также сообщила, что за два года россияне совершили 142 млн переводов через СБП на общую сумму свыше 1 трлн рублей.

Также в СБП реализован сервис оплаты товаров и услуг по QR-коду. Комиссия для торговых предприятий значительно ниже, чем в классическом эквайринге. Так, за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги взимается всего 0,4%, за остальное — 0,7%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Чемпионку России по фристайлу задержали в Москве с наркотиками
Эксперты напомнили автомобилистам, как подготовить машину к весне
Психолог назвала идеи необычных свиданий в Москве
Генсек НАТО озвучил "вызовы" для альянса: не обошлось без РФ и КНР
Защищаться от стороннего взгляда научит смартфоны компания Xiaomi
В правительстве призвали запретить пластиковые трубочки
"Скорая учительская помощь": чего ждут от властей сельские учителя
В Кремле выступили против политизации вопроса с вакцинами от COVID-19
Стали известны подробности химической атаки редакции "Новой газеты"
Минздрав США объявил "Спутник V" "дурным влиянием" России
Популярное
Деньги
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки

Министерство труда и социальной защиты Казахстана планирует внедрить социальные кошельки для зачисления социальных выплат и пособий.

Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение
Новости медицины
Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение
Политика. Новости и аналитика
Нужна ли России "олимпиада унижений"
Парад мошенников
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Любовь Степушова В Бразилии к власти придут военные, если «народ захочет» Любовь Степушова Наталия Красовская Фейки 21 века: новости ненастоящие, а жертвы – реальные Наталия Красовская Усам Оздемиров Цифровой суверенитет становится девизом дня Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
"Потерянный" Навальный нашёлся в Покрове
Путешествия
Российские туристы не смогут отдохнуть на Кипре
Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью
Общество
Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников