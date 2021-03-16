Третий этап туристического кешбэка стартует 18 марта

Очередной, третий по счёту, этап государственной поддержки внутреннего туризма начнётся 18 марта и продлится до 30 июня. 20% от стоимости приобретённых в этот период поездок вернётся покупателям.

Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову. По её словам, поддержка распространяется на туристические туры, осуществлённые в период с 18 марта по 30 июня текущего года.

В ходе международной туристической выставки MITT Догузова напомнила, что условия госпрограммы остаются прежними: возвращается не более 20 тысяч рублей за поездку продолжительностью от двух ночей при оплате картой "Мир".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении на третий этап туристического кешбэка 2 млрд рублей. За два прошедших этапа государство выплатило россиянам в совокупности 1,2 млрд рублей за приобретённые поездки на сумму 6,5 млрд рублей. В рамках первого этапа туры приобретались в августе 2020 года, а поездки осуществлялись до конца года, в рамках второго — в октябре и до 10 января 2021 года соответственно.