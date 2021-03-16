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Третий этап туристического кешбэка стартует 18 марта

Экономика » Финансы » Деньги

Очередной, третий по счёту, этап государственной поддержки внутреннего туризма начнётся 18 марта и продлится до 30 июня. 20% от стоимости приобретённых в этот период поездок вернётся покупателям.

Третий этап туристического кешбэка стартует 18 марта

Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову. По её словам, поддержка распространяется на туристические туры, осуществлённые в период с 18 марта по 30 июня текущего года.

В ходе международной туристической выставки MITT Догузова напомнила, что условия госпрограммы остаются прежними: возвращается не более 20 тысяч рублей за поездку продолжительностью от двух ночей при оплате картой "Мир".

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении на третий этап туристического кешбэка 2 млрд рублей. За два прошедших этапа государство выплатило россиянам в совокупности 1,2 млрд рублей за приобретённые поездки на сумму 6,5 млрд рублей. В рамках первого этапа туры приобретались в августе 2020 года, а поездки осуществлялись до конца года, в рамках второго — в октябре и до 10 января 2021 года соответственно.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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