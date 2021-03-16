Депутат поддержала предложение снизить НДС на стройматериалы

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею снизить ставку НДС на стройматериалы и оборудование с 20% до 10%.

В беседе с RT она указала, что это будет способствовать удешевлению жилья, что сейчас очень актуально для России. По её мнению, путём регулирования ставок НДС государство может стимулировать развитие любой отрасли экономики.

В настоящее время страна, по словам Бессараб, переживает "своеобразный строительный бум". Он спровоцирован, в том числе, поддержкой государства по ипотечному кредитованию. "Мы вкладываем в строительную отрасль, поэтому инициатива со снижением ставки НДС была дополнительным стимулом", — сказала она.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил в Министерство финансов предложение снизить НДС на стройматериалы с 20% до 10%. Он считает необходимым снизить расходы на строительство, что сделает доступным жильё ещё большему числу россиян. Несмотря на различные инструменты, направленные на обеспечение граждан собственным жильём, каждый пятый граждан до сих пор остаётся без такового.