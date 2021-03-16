Володин предложил скорректировать ставку по льготной ипотеке

Процентная ставка по льготной ипотеке должна зависеть от среднедушевого дохода в регионе, уверен председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он считает, что ставка в 6,5% доступна москвичам, но не доступна, например, жителям Волгоградской области.

По его словам, среднедушевой доход в Москве в прошлом году составлял 75,3 тысячи рублей, а в Волгоградской области — 25,1 тысячи рублей.

"Ипотечная ставка одинаковая, но в равной ли степени она доступна для жителей Волгоградской области и Москвы?" — задался вопросом спикер Госдумы.

Он напомнил, что правительство пошло на снижение процентной ставки по льготной ипотеке для Дальнего Востока (2%), по сельской ипотеке (3%). По мнению Володина, аналогично нужно действовать и в отношении остальных регионов, создавая условия для тех, кто там живёт и работает, в том числе за счёт выгодной процентной ставки. Это позволит поддержать наименее обеспеченные регионы, сбалансировать рынок труда и создать дополнительный стимул для проживания и работы в своих регионах.