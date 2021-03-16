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Эксперты советуют россиянам приобретать "ослабевший" доллар

Экономика » Рынки » Валютный

Курс доллара США приближается к 72 рублям за $1 и вероятность его дальнейшего ослабления находится под угрозой. Сильное коррекционное снижение цен на нефть и угроза обострения санкционной полемики могут оборвать движение доллара вниз.

Эксперты советуют россиянам приобретать "ослабевший" доллар

Поэтому текущий уровень валютного рынка может представлять неплохую возможность для покупки иностранной валюты, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.

Днём ранее курс доллара снизился до 72,9 рубля за $1, курс евро — до 87 рублей за 1 евро. Для доллара это минимум с декабря 2020 года, для евро — с августа 2020 года.

В то же время ряд аналитиков не исключают, что доллар и евро продолжат дешеветь и могут приблизиться к 72 рублям за $1 и 86 рублям за 1 евро.

Они ссылаются на то, что до конца квартала экспортёры продолжат продавать выручку, тем самым наполняя рынок валютой. Также для реализации данного сценария потребуется сохранение высоких цен на нефть и отсутствие роста инфляции.

Но угрозы для рубля всё же есть — риск снижения цен на нефть и вероятность введения санкций против российского государственного долга. В случае реализации рисков курс доллара и евро пойдут вверх.

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Автор: Анастасия Гостищева
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