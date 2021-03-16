Скорректированный демпфер на топливо вступит в силу с 1 мая

Правительство РФ сообщило, что скорректированные правила демпфера на топливо вступят в силу с 1 мая 2021 года. Министерство финансов уже готовит соответствующий законопроект.

Днём ранее вице-премьер Александр Новак провёл совещание с министерствами и представителями нефтегазовых компаний. На нём было принято решение о корректировке действующего демпферного механизма на топливном рынке. По словам Новака, это связано с текущими макроэкономическими условиями при нынешнем валютном курсе и повышении мировых цен на нефть.

Корректировка демпфера позволит сохранить маржинальность в рознице и стабильность цен на АЗС, уверен вице-премьер.

Новак подчеркнул, что топливные компании добросовестно исполняют поручения по наполнению внутреннего рынка, наращивая загрузку нефтеперерабатывающих заводов и запасы топлива. По сравнению с февралём запасы топлива увеличились более чем на 35%.

Ранее Министерство энергетики сообщало, что демпфер будет скорректирован в пользу нефтяников. Демпфер предусматривает выплату нефтяникам разницы между экспортными и внутренними ценами.

Для справки

Демпфер — это устройство для гашения (демпфирования) или предотвращения колебаний, возникающих в машинах, приборах, системах или сооружениях при их работе. В общем смысле демпфер — нечто, действующее успокаивающе, смягчающее. (Википедия)

