Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российские туристы не смогут отдохнуть на Кипре
"К взлёту готовы": к проблемам россиян добавится рост цен на топливо
"Уфа" объявила о возвращении Газизова на пост гендиректора
Украина провела учения с кораблями НАТО в Черном море
Скорректированный демпфер на топливо вступит в силу с 1 мая
Мурашко оценил ситуацию с ценами на жизненно важные лекарства
Аксёнов заявил о необходимости создания российских соцсетей
Почему фильм «Ржев. 500 дней в огне» ограничили в доступе на YouTube
"Рисует внешнего врага": эксперт объяснила неприязнь Лукашенко к Польше

Аналитик рассказал, какие слова лучше не писать в "назначениях платежа"

Экономика » Финансы » Деньги

Шутки, вольности или просто небрежное обращение с формулировками при отправлении денег через банк могут привести к блокировке перевода или иным неприятным последствиям. Об этом в беседе с "Правдой.Ру" рассказал аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

Аналитик рассказал, какие слова лучше не писать в "назначениях платежа"

По его словам, в "назначении платежа" нельзя употреблять любые слова, так или иначе связанные с терроризмом, торговлей оружием и наркотиками. Недопустимыми являются и выражения, намекающие на подготовку или организацию противоправных действий, преступлений. Не стоит намекать в "назначении платежа" на сокрытие неправомерно полученных доходов, обналичивания денег, расчётов с преступниками или преступными группировками.

Коренев объяснил, что банковские системы, отслеживающие все переводы, могут отнести операции с подобными словами в категорию "подозрительных", о которых финансовые организации сообщают в Центробанк или Росфинмониторинг, а при определённых обстоятельствах — и в правоохранительные органы. При этом проведение платежа будет приостановлено, а к отправителю могут появиться вопросы, в том числе и у полиции.

"Обижаться на банкиров тут не за что", — считает аналитик.

Банки всего лишь исполняют Федеральный Закон №115 "О противодействии легализации преступно нажитых доходов", который обязывает их блокировать "подозрительные" операции и передавать информацию о них контролирующим органам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Скорректированный демпфер на топливо вступит в силу с 1 мая
Мурашко оценил ситуацию с ценами на жизненно важные лекарства
Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью
Аксёнов заявил о необходимости создания российских соцсетей
Украина: на смену суржику придёт English?
Почему фильм «Ржев. 500 дней в огне» ограничили в доступе на YouTube
"Рисует внешнего врага": эксперт объяснила неприязнь Лукашенко к Польше
Аналитик рассказал, какие слова лучше не писать в "назначениях платежа"
Овечкин — шестой снайпер в истории НХЛ, Малкин — с юбилейным очком
Самолёт вернулся в аэропорт сразу после взлёта в Новосибирске
Популярное
Новости медицины
Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение

Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения.

Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Деньги
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Политика. Новости и аналитика
Нужна ли России "олимпиада унижений"
Политика. Новости и аналитика
"Потерянный" Навальный нашёлся в Покрове
Василий Амирджанов Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью Василий Амирджанов Руслан Веснянко Украина: на смену суржику придёт English? Руслан Веснянко Любовь Степушова Нужны ли России китайцы в Крыму? Любовь Степушова
Новости Симферополя
Нужны ли России китайцы в Крыму?
Биатлон
Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону
ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Ждут приказа
Новости Украины
ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Ждут приказа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников