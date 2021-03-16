Аналитик рассказал, какие слова лучше не писать в "назначениях платежа"

Шутки, вольности или просто небрежное обращение с формулировками при отправлении денег через банк могут привести к блокировке перевода или иным неприятным последствиям. Об этом в беседе с "Правдой.Ру" рассказал аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

По его словам, в "назначении платежа" нельзя употреблять любые слова, так или иначе связанные с терроризмом, торговлей оружием и наркотиками. Недопустимыми являются и выражения, намекающие на подготовку или организацию противоправных действий, преступлений. Не стоит намекать в "назначении платежа" на сокрытие неправомерно полученных доходов, обналичивания денег, расчётов с преступниками или преступными группировками.

Коренев объяснил, что банковские системы, отслеживающие все переводы, могут отнести операции с подобными словами в категорию "подозрительных", о которых финансовые организации сообщают в Центробанк или Росфинмониторинг, а при определённых обстоятельствах — и в правоохранительные органы. При этом проведение платежа будет приостановлено, а к отправителю могут появиться вопросы, в том числе и у полиции.

"Обижаться на банкиров тут не за что", — считает аналитик.

Банки всего лишь исполняют Федеральный Закон №115 "О противодействии легализации преступно нажитых доходов", который обязывает их блокировать "подозрительные" операции и передавать информацию о них контролирующим органам.