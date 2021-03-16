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Россия увеличила вложения в гособлигации США на $134 млн

Экономика » Рынки » Долговой рынок

По итогам января 2021 года, РФ нарастила портфель государственных облигаций США на $134 млн, до $6,145 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 4 млн

При этом доля вложений в долгосрочные гособлигации увеличилась с $1,2 млрд до $2,7 млрд, а доля вложений в краткосрочные гособлигации снизилась с $4,8 млрд до $3,4 млрд.

За год вложения России в гособлигации США сократились на $4,365 млрд, поскольку в январе 2020 года РФ владела американскими гособлигациями на $10,51 млрд.

Крупнейшим кредитором США, по итогам января 2021 года, осталась Япония. Она была держателем гособлигаций на $1 трлн 276,7 млрд. За месяц японский портфель увеличился на $25,4 млрд, за год — на $65 млрд.

Второе место в списке кредиторов занимает Китай с вложениями на $1 трлн 95,2 млрд. За месяц инвестиции Китая в экономику США выросли на $22,9 млрд, за год — на $16,6 млрд.

Тройку кредиторов замыкает Великобритания с портфелем американских гособлигаций на $438,7 млрд. За месяц он уменьшился на $1,9 млрд, но за год вырос на $66 млрд.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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