Пенсионный фонд РФ сообщил, когда в нынешнем году ждать увеличения пенсий.
Так, первый рост выплат произойдет 1 апреля. Со второго весеннего месяца социальные пенсии поднимут на 2,6%. Также пенсии увеличат с 1 августа. Летом выплаты добавят работающим пенсионерам, пишет "Экономика сегодня".
Кроме того рост пенсии на 3,7% ожидается и 1 октября. С этого месяца выплаты планируют увеличить военнослужащим и приравненным к ним группам граждан.
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