Стало известно когда увеличат пенсии в 2021 году

Пенсионный фонд РФ сообщил, когда в нынешнем году ждать увеличения пенсий.

Так, первый рост выплат произойдет 1 апреля. Со второго весеннего месяца социальные пенсии поднимут на 2,6%. Также пенсии увеличат с 1 августа. Летом выплаты добавят работающим пенсионерам, пишет "Экономика сегодня".

Кроме того рост пенсии на 3,7% ожидается и 1 октября. С этого месяца выплаты планируют увеличить военнослужащим и приравненным к ним группам граждан.