Россия все меньше полагается на американскую валюту в сделках по продажам вооружения странам-союзникам, что не может не беспокоить Вашингтон, считают сербские журналисты из издания Печат.
"Россия постепенно развивает механизмы расчетов без "соприкосновений" с американцами и все чаще обходит их валюту. Это выбивает из рук Вашингтона последний козырь", — написали они.
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