Россия все меньше изпользует американскую валюту

Россия все меньше полагается на американскую валюту в сделках по продажам вооружения странам-союзникам, что не может не беспокоить Вашингтон, считают сербские журналисты из издания Печат.

"Россия постепенно развивает механизмы расчетов без "соприкосновений" с американцами и все чаще обходит их валюту. Это выбивает из рук Вашингтона последний козырь", — написали они.