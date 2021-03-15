Собственник банка "Европейский Экспресс" осуждён на девять лет

Тверской районный суд Москвы признал фактического собственника ООО КБ "Европейский экспресс" Олега Кузьмина виновным в руководстве подразделением преступного сообщества и проведении валютных операций по подложным документам. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с ограничением свободы в один год и штрафу в размере 1 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

В ходе судебных слушаний установлено, что с июня 2013 года по май 2014 года Кузьмин перевёл со счетов "Европейского экспресса" на счета АО КБ "Молдиндконбанк" более 40 млрд рублей по подложным документам.

Кузьмин и ещё двое участников этого громкого уголовного дела о выводе 40 млрд рублей из России по "молдавской схеме" заключили со следствием досудебное соглашение. В частности, ранее Тверской суд вынес обвинительный приговор в отношении сотрудницы молдавского банка Елены Платон, а Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Григорьева, которого называют "королём обнала", к 12-ти годам лишения свободы.