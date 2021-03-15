Байден запланировал самое масштабное с 1993 года повышение налогов

Президент США Джо Байден планирует провести самое масштабное с 1993 года повышение налогов. Оно коснётся крупного бизнеса и состоятельных американцев.

Как сообщают источники агентства Bloomberg, повышение налогов требуется для финансирования недавно принятого пакета поддержки объёмом $1,9 трлн.

Речь идёт о повышении налогов, заложенном ещё в предвыборную программу Байдена 2020 года. Предполагается, что президент отменит закон предыдущего президента Дональда Трампа, который дал преференции корпорациям и богатым американцам.

В частности, обсуждается повышение налога с корпораций с 21% до 28% и отмена налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью. Кроме того, рассматривается рост подоходного налога для людей, зарабатывающих ежегодно более $400 тысяч и более $1 млн.

Осенью 2020 года аналитический центр Tax Policy Center подсчитал, что предложенное Байденом повышение налогов принесло бы бюджету примерно $2,1 трлн за десять лет. Текущий план президента более скромный, чем тот, что он предлагал во время президентской гонки.