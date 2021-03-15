Эксперт оценил прогноз о падении курса доллара

Рассуждения о возможном обвале доллара на фоне текущей ситуации лучше заменить на действия по укреплению российской экономики, сказала руководитель института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова РИА "Новости".

"Есть экономисты, которые из предсказаний краха США и доллара сделали себе профессию. А мы видим, что в 2013 году курс доллара был 33 рубля, а сегодня 73. Так что не будем принимать желаемое за действительное и будем укреплять свою экономику",- сказала Крашенинникова.