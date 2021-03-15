ВШЭ объявила об окончании рецессии в российской экономике

Рецессия в российской экономике подошла к концу, считают эксперты "Высшей школы экономики". Об этом говорится в очередном выпуске "Комментариев о государстве и бизнесе".

Вывод об окончании рецессии в экономике основан на росте основных макроэкономических показателей в течение двух кварталов подряд в конце 2020 года. В частности, в III и IV кварталах наблюдался рост ВВП и инвестиций. Квартальный рост ВВП составил 4,2% и 1,7%, рост инвестиций — 1,2% и 0,4% соответственно.

Эксперты "Высшей школы экономики" (ВШЭ) отмечают нестандартность кризиса 2020 года — ВВП сокращался сильнее, чем инвестиции. Это связано с тем, что многие инвестиционные проекты на крупных предприятиях просто не успели отреагировать на ухудшение экономической ситуации.

В то же время более слабое снижение инвестиций является одним из подтверждений того факта, что Россия переживает коронакризис менее болезненно, чем остальные государства.

Хотя следует учитывать и эффект низкой базы — ещё до пандемии коронавируса инвестиционный процесс в РФ существенно замедлился. Кроме того, карантинные ограничения сильно ударили лишь по отдельным отраслям, таким как транспорт, гостиницы, общепит и так далее.