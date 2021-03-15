Саудиты "капитулировали": США "захватывают" нефтяной рынок Индии

Любопытные данные можно узнать, заглянув в один из номеров издания The Economic Times, в котором сообщают, что Вашингтон успешно продолжил "захват" нефтяного рынка Индии, став поставщиком номер два.

По данным The Economic Times, которые газета позаимствовала у министерства нефти и газа Индии, США сумели "выбить" со второго места Саудовскую Аравию и получить примерно 14% рынка. В сравнении с январём февраль принёс Вашингтону увеличение поставок в Индию сразу на 48%, до суммарных 545 300 баррелей ежесуточно. На первом месте остаётся Ирак.

Интерес индийских покупателей к американской нефти объясним сразу несколькими факторами:

американская сырая нефть дешевле предложений от конкурентов;

власти Индии "спустили директиву" диверсифицировать источники поставок;

из-за роста цен на фоне решения ОПЕК+ Индия снизила поставки из стран блока.

Напомним, что доля импортной сырой нефти в общих потребностях Индии колеблется около 84%.