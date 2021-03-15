Любопытные данные можно узнать, заглянув в один из номеров издания The Economic Times, в котором сообщают, что Вашингтон успешно продолжил "захват" нефтяного рынка Индии, став поставщиком номер два.
По данным The Economic Times, которые газета позаимствовала у министерства нефти и газа Индии, США сумели "выбить" со второго места Саудовскую Аравию и получить примерно 14% рынка. В сравнении с январём февраль принёс Вашингтону увеличение поставок в Индию сразу на 48%, до суммарных 545 300 баррелей ежесуточно. На первом месте остаётся Ирак.
Интерес индийских покупателей к американской нефти объясним сразу несколькими факторами:
Напомним, что доля импортной сырой нефти в общих потребностях Индии колеблется около 84%.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Светская львица рассказала, что скрывают родственники именитой исполнительницы.