Казахстан выдаст жителям социальные кошельки

Министерство труда и социальной защиты Казахстана планирует внедрить социальные кошельки для зачисления социальных выплат и пособий. Социальные кошельки станут альтернативой банковским картам.

В отличие от банковских карт, денежные средства на социальных кошельках будут защищены от взысканий со стороны банков, коллекторов и налоговых органов. При этом с них можно будет дистанционно оплачивать коммунальные платежи и проводить другие операции. Также социальный кошелёк можно будет привязать к банковской карте.

Предполагается, что социальный кошелёк откроют каждому жителю страны по ИИН в системе Национального банка. Наличие кошелька даст гражданам возможность не посещать банки для открытия счёта или обновления банковской карты с целью получения социальных выплат.

При этом жители страны смогут выбирать, зачислять выплаты на социальный кошелёк или на банковскую карту.

В настоящее время разработкой социального кошелька занимается Национальный банк Казахстана совместно с профильными министерствами.