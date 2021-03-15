Суд утвердил мировое соглашение между "ФК Открытие" и Гуцериевым

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между ПАО Банк "ФК Открытие" и одним из экс-акционеров ПАО "Бинбанк" Михаилом Гуцериевым. Стороны пришли к соглашению в рамках иска о взыскании 85,4 млрд рублей с бывших владельцев Бинбанка.

Производство по иску в части Гуцериева прекращено, сообщает РИА "Новости".

В рамках мирового соглашения Гуцериев выплатит банку "ФК Открытие" более 14,2 млрд рублей. Требования к остальным ответчикам, включая бывшего основного владельца Бинбанка Микаэла Шишханова, уменьшатся на эту сумму и составят около 71,2 млрд рублей.

Как сообщил представитель "ФК Открытие", Гуцериев уже разместил на эскроу-счёте в ПАО "ВТБ" сумму в 10 млрд рублей. Теперь банк сможет их получить. Оставшиеся денежные средства Гуцериев должен вернуть до 31 декабря 2024 года.

В настоящее время "ФК Открытие" контролируется Центробанком. Регулятор получил контроль после объявления санации кредитной организации в 2017 году. В тот же год на санацию был отправлен и Бинбанк, который позднее присоединили к "ФК Открытие".