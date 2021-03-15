Экспорт "Газпрома" вырос с начала года почти на треть

С начала 2021 года "Газпром" нарастил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 28,3%, до 42,9 млрд кубов. Это на 9,5 млрд кубов больше, чем за первые 2,5 месяца 2020 года.

Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на пресс-службу крупнейшей газовой компании России.

Высокий спрос на газ за границей объясняется холодным началом календарной весны текущего года. "Газпром" продолжает обеспечивать российских и иностранных потребителей газом в полном объёме.

Компания нарастила поставки газа в Германию на 28,7%, в Турцию — на 80,5%, в Финляндию — на 74,2%, Сербию — на 61,5%, в Румынию — на 77,7%, в Болгарию — на 52,1%, в Грецию — на 24,5%.

Причём в первой половине марта поставки в Турцию увеличились в 11,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Кроме того, экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" постоянно превышает суточные контрактные обязательства компании. В частности, с 1 по 15 марта 2021 года в Китай отправлено в 3,2 раза больше газа, чем за аналогичный период прошлого года.