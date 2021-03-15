Банки сократили выдачу потребительских кредитов

В феврале 2021 года российские банки выдали гражданам 1,15 млн потребительских кредитов, что на 11,3% меньше, чем в феврале 2020 года. По сравнению с январём 2021 года количество выданных потребительских кредитов уменьшилось на 1,2%.

Об этом свидетельствуют данные АО "Национальное бюро кредитных историй", основанные на статистике 4 тысяч кредиторов.

Бюро связывает снижение темпов потребительского кредитования с сохранением консервативного подхода банков, которые предпочитают кредитовать только качественных заёмщиков.

Традиционно большая часть потребительских кредитов была выдана в Москве (61,2 тысячи), Московской области (52,5 тысячи) и Краснодарском крае (44,7 тысячи). В пятёрку регионов с наибольшим количеством выданных кредитов также вошли Башкирия (40,1 тысячи) и Татарстан (39,3 тысячи).

Снижение выдачи потребительских кредитов наблюдалось во всех регионах России. Сильнее всего сократилась выдача в Оренбургской (на16,8%), Тюменской (на 16,8%) и Кемеровской (на 15,1%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребительских кредитов снизилась на 6,5% и 4,2% соответственно.