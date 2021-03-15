Индия опередила Россию по размеру золотовалютных резервов

Объём золотовалютных резервов Индии снизился до $580,3 млрд, но, несмотря на это, ей удалось обойти Россию и подняться на четвёртое место в мире. Об этом свидетельствуют данные Центробанка Индии.

Индийские активы в иностранной валюте оцениваются в $539,6 млрд, в золоте — $34,2 млрд, в специальных правах заимствования — $1,5 млрд, в резервной позиции в Международном валютном фонде — $4,9 млрд.

За последний месяц индийские золотовалютные резервы увеличились на $0,7 млрд, до $584,6 млрд. В начале года их объём достигал рекордных $590,2 млрд, но в последнее время наметилась тенденция по снижению индийских резервов. В частности, за последнюю неделю они снизились на $4,3 млрд и составили $580,3 млрд.

По данным Центробанка РФ, объём российских золотовалютных резервов на 5 марта 2021 года составлял $580,1 млрд, сократившись за последнюю неделю на $9,5 млрд. По этой величине Россия занимает пятое место в мире.

Возглавляет рейтинг Китай ($3,2 трлн), в тройку входят Япония ($1,4 трлн) и Швейцария ($0,9 трлн).