Как следует из данных обновлённых прайс-листов ПАО "АвтоВАЗ", цены на автомобили базовой модификации выросли на 10-20% в среднем. Это уже второе повышение цен с начала текущего года.
В частности, стоимость самой популярной модели — Lada Granta — в стандартной комплектации с кузовом седан повысилась на 11 тысяч рублей, до начальной цены в 511 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости". Следующая за ней по потребительским симпатиям Vesta подорожала на 20 тысяч рублей, до 724 тысяч рублей, Lada Xray — на 15 тысяч рублей, до 695 тысяч рублей.
Автомобили Largus и Niva Travel также подорожали на 15 тысяч рублей: цены теперь начинаются от 705 и 763 тысяч рублей соответственно. Стоимость Lada Niva Legend выросла на 8 тысяч рублей, до 608 тысяч рублей.
Впервые в этом году АвтоВАЗ повысил цены на автомобили 15 января. Тогда рост цен составил 10-39 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации. Также цены выросли и у других автопроизводителей.
В 2020 году крупнейший автозавод в России повышал цены пять раз, но каждый раз всего на 1-2%.
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