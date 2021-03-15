Вкладчики в РФ сильнее всего обеспокоены налогом на процентный доход

В последнее время чаще всего вкладчики интересуются налогообложением процентного дохода по вкладам. Они уточняют, как именно рассчитывается налог, должны ли они платит самостоятельно или это происходит автоматически.

Об этом РИА "Новости" рассказал директор департамента частного банковского обслуживания АО АКБ "Новикомбанк" Александр Сычков.

Напомним, с 1 января 2021 года в России введён налог на крупные вклады, который предусматривает взимание 13% с дохода, превышающего 42,5 тысячи рублей в год.

Как объяснила ведущий аналитик по банковским рейтингам российского рейтингового агентства "Эксперт РА" Айсылу Алексеенко, сами вклады налогом не облагаются, только доход по ним, причём превышающий определённую сумму. Федеральная налоговая служба сама посчитает полученный россиянами доход от вкладов и вышлет гражданам налоговое уведомление, которое и нужно будет оплатить.

Также вкладчики опасаются, что не смогут забрать свои деньги раньше окончания срока действия договора о вкладе, свидетельствуют результаты опроса Новикомбанка. Кроме того, они беспокоятся о безопасности открытия вкладов онлайн и снижении ставок по вкладам. Как оказалось, некоторые россияне также до сих пор не знают, что их вклады размером до 1,4 млн рублей застрахованы государством и будут им возвращены в любом случае.