Эксперт рассказал, почему необходимо погашать кредит полностью

Иногда возникает ситуация, когда банк не требует погасить небольшую задолженность, например в 50 рублей. Но этот небольшой долг со временем может превратиться в задолженность размером в тысячу рублей и больше, и стать головной болью для заёмщика.

Об этом агентству "Прайм" рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

По его словам, даже на небольшой долг банк будет начислять проценты, штрафы, пени и неустойки за неуплату, которые в сумме за год увеличат задолженность до тысячи рублей и больше. В итоге заёмщику придётся погашать "растолстевший" долг. Даже если банк спишет долг, всё равно это негативно отразится на кредитной истории.

Поэтому требовать справку о закрытии кредита и его полном погашении, в интересах заёмщика, поскольку банки при оценке клиентов учитывают их обращение с предыдущими кредитами. Ферапонтов уверен, что минимальная просрочка, наличие списанной задолженности и другое халатное отношение гражданина к долговым обязательствам являются "стоп-сигналами" при выдаче кредита.