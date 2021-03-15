Оплата покупок смартфоном безопаснее оплаты картой

Если вы следите за своим телефоном так, что никто не может им воспользоваться, то оплата покупок им намного безопаснее, чем даже бесконтактная оплата картой. Об этом "Правде.Ру" рассказал независимый эксперт Василий Окулесский.

Он объяснил, что когда вы бесконтактно платите картой, её данные считываются терминалом, потом передаются в процессинговый центр, после — эмитенту и так далее.

"Получается такая длинная цепочка, по которой бегают данные карт".

В то же время если вы оплачиваете непосредственно телефоном, данные вашей карты не передаются. В момент каждой покупки формируется так называемый электронный токен — некое число, которое можно использовать только один раз. Даже если вдруг злоумышленники перехватят токен, то они не смогут его использовать — вы уже им оплатили покупку.

Поэтому непосредственно сама процедура оплаты телефоном более безопасна, чем процедура оплаты картой. Но при этом вам придётся более тщательно следить за своим телефоном, чем за банковской картой, а в случае кражи или потери моментально звонить в банк и блокировать все карты, привязанные в телефоне.