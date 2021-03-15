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Власти могут ввести кэшбек для инвесторов

Экономика » Правила игры » Бизнес

Правительство прорабатывает программу "нового инвестиционного цикла", в рамках которой предусмотрен кэшбек для инвесторов. Причём он будет распространяться не только на инфраструктуру.

Власти могут ввести кэшбек для инвесторов

Речь идёт о совершенствовании механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений, сообщает "РБК". Одно из изменений предполагает расширение состава затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестиционных проектов. Инвесторы смогут получить компенсации не только на инфраструктуру проекта, но и общую инфраструктуру для нескольких проектов, на расходы по уплате процентов, на трудоустройство высвобождаемого персонала.

Эксперты приветствуют любые действия правительства по стимулированию инвестиций, но боятся, что власти будут долго переходить от "разговоров" к реализации. Кроме того, для запуска нового инвестиционного цикла одних соглашений о защите и поощрении капиталовложений может оказаться недостаточно.

Тем временем, доля инвестиций в ВВП по итогам 2019 года снизилась до 20,6%, что не превышает уровень 2011 года. Это связано с тем, что инвестиции перестали расти после 2013 года.

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Автор: Анастасия Гостищева
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