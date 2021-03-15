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ФНС объяснила, зачем ей расширенный доступ к банковской тайне

Экономика » Финансы » Деньги

Федеральная налоговая служба России сообщила, что расширение доступа к банковской тайне направлено против схем ухода от налогов и не коснётся добросовестных налогоплательщиков. Ранее сообщалось, что с 17 марта 2021 года служба получит право запрашивать документы обо всех лицах, которые имеют право распоряжаться тем или иным счётом.

ФНС объяснила, зачем ей расширенный доступ к банковской тайне

В Федеральной налоговой службе (ФНС) подчёркивают, что изменения вводятся для повышения эффективности выявления недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы уклонения от уплаты налогов, и предотвращения ущерба для бюджета.

ФНС напоминает, обмен данными о владельцах банковских счетов между странами-участниками международного соглашения, в том числе России, ведётся уже несколько лет. Налоговая и сейчас имеет право направлять запросы в банки и получать необходимую информацию.

Даже с учётом законодательных изменений, сотрудники ФНС не получат бесконтрольный доступ к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц. Режим получения сведений останется прежним — при наличии согласия руководителей ФНС при проведении налоговых проверок в отношений налогоплательщиков.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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