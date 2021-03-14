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Неверов ответил на идею Зюганова о новом налоге

Экономика » Финансы

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, комментируя предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о налоге на "подозрительно богатых", заявил РИА Новости, что налоги в стране "достаточно хорошо собираемы", и напомнил, что "налог на богатых" в России уже есть.

Ранее Зюганов в своем Telegram-канале высказался за введение в России повышенного налога на "подозрительно богатых". Эту идею он высказал в связи с предложением Минтруда ограничить детские выплаты для "подозрительно бедных" семей — с формально низкими доходами, но существенным имуществом.

 "У нас сегодня принят налог на богатых. Вы знаете, что свыше 5 миллионов (в год) ставка подоходного налога выше", - сказал Неверов. Он добавил, что "налоги сегодня достаточно хорошо собираемы".

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Автор: Алексей Корнеев
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