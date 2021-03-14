Профсоюзы призвали двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ

России надо активнее двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ, сказал заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков РИА "Новости".

"Нужно более активно двигаться в сторону прогрессивной шкалы НДФЛ. Она предполагает существенно более высокие доходы для существенно более богатых людей. Профсоюзы об этом говорили еще раньше и активнее Зюганова", — сообщил Шершуков.