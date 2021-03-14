России надо активнее двигаться к прогрессивной шкале НДФЛ, сказал заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков РИА "Новости".
"Нужно более активно двигаться в сторону прогрессивной шкалы НДФЛ. Она предполагает существенно более высокие доходы для существенно более богатых людей. Профсоюзы об этом говорили еще раньше и активнее Зюганова", — сообщил Шершуков.
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