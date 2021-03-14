Более всего для финансов опасны кризисы, которые наводят панику на фондовых рынках достаточно регулярно. На самом деле это не должно пугать: кризисы абсолютно неизбежны и регулярны, как и рост.
«Сначала напряжение копится несколько лет, а затем на рынки приходит "черный лебедь", - рассказал агентству "Прайм" аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов.
В первую очередь аналитик говорит о событии, которое сложно предвидеть, но он имеет непредсказуемые последствия для рынков, экономики или человечества в целом. Один из ярких примеров – пандемия коронавируса, обрушившая мировые рынки и обернувшаяся масштабными переменами для всего человечества. Серьезные проблемы для финансов могут создать и личные проблемы. Чтобы этого избежать Бадьянов советует иметь в легком доступе запас на 3-6 месяцев обычной жизни.
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