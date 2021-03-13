Американцам временно разрешили инвестировать в Xiaomi

В США временно отменили решение о запрете на инвестиции в китайскую технологическую компанию Xiaomi.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal. По информации издание, решение Белого дома было поставлено под сомнение федеральным судьей Рудольфом Контрерасом. По его словам, обвинению не удалось доказать связь компании с китайскими военными.

"Xiaomi является публичной компанией, которая производит коммерческие продукты для гражданского использования, контролируется ее независимым советом и владельцами контрольных пакетов акций, и фактически не находится под контролем или не связана с другими организациями находящимися в собственности или под контролем КНР или ее служб безопасности", — ответил Контрерас.