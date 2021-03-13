"Северный поток-2" ставит США "между молотом и наковальней"

США готовят дополнительные односторонние санкции против газопровода "Северный поток-2".

По данным источников Politico, на межведомственном уровне составляется список организаций, так или иначе относящихся к строению уже скандально известной "газовой трубы". Отчет о таковых, согласно американскому законодательству, подается в Конгресс каждые 90 дней. Срок подачи ближайшего такого отчета — май 2021 года.

Однако отмечается, что несмотря на все желание не дать проекту реализоваться, Штаты хотят укрепить отношения с Германией, куда, собственно, "Северный поток-2" должен вести и которая поддерживает его реализацию. Такую ситуацию источник газеты оценил как "между молотом и наковальней".

Ранее в Германии заявили, что ситуацию вокруг Алексея Навального не стоит связывать со строительством трубопровода "Северный поток-2".