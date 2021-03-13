Бензин продолжит свое удорожание в 2021 году. Так считают эксперты.

В частности, замглавы ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова сообщила "Известиям", что в марте рост цен на топливо чуть обгонит инфляцию. По итогам же года рост цен составит 4-5%.

Издание отмечает, что, исходя из заложенных протоколом Дмитрия Козака параметров о росте розничных цен на уровень инфляции и прирост налогов, бензин в 2021 году может подорожать на 7%.