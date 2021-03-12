Благосостояние американцев достигло исторического максимума

В IV квартале 2020 года чистая стоимость активов американцев, включая некоммерческие группы, достигла исторического максимума в $130,2 трлн. Об этом свидетельствуют данные Федеральной резервной системы США.

По сравнению с IV кварталом 2019 года благосостояние выросло на $12 трлн или на 10%, по сравнению с III кварталом 2020 года — на $6,9 трлн или на 5,6%, сообщает Bloomberg.

Рост во многом объясняется подъёмом фондового рынка и повышением цен на недвижимость. Так, стоимость акций, которыми владеют американцы, выросла за последний квартал 2020 года на $4,9 трлн, недвижимости — на $915 млрд.

В IV квартале 2020 года фондовый индекс S&P 500 повысился на 12% из-за масштабных вливаний денег в экономику и низких кредитных ставок. Рост цен на недвижимость объясняется исторически низкими ставками по ипотеке. В частности, средняя стоимость дома на вторичном рынке за год выросла на 13%, до $310 тысяч.

Стоит отметить, что вместе с благосостоянием рекордно вырос и долг американцев перед банками. За последний квартал 2020 года он подскочил на 6,5%, что является максимальным ростом за последние 13 лет. Долги по ипотеке к концу года достигли $10,9 трлн, по кредитным картам — $974,9 млрд.