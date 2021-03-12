Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Делегация сухопутных сил НАТО с генералом Клотье прибыла на Украину
Знаменитости организовали новый флешмоб на фоне популяризации биткоина
Офицера запаса не выпускают после отбывания срока в литовской тюрьме
Российские десантники примут участие в учениях в Белоруссии
Кому на Руси жить хорошо: рост зарплат осуждённых превысил 11%
Англичанин Мусиала получил разрешение играть за сборную Германии
Геологи определили вероятный возраст реки Янцзы
На российскую базу в Сирии доставили радар для поиска укрытий боевиков
Пентагон строит на Аляске новую систему ПРО

Благосостояние американцев достигло исторического максимума

Экономика » Финансы

В IV квартале 2020 года чистая стоимость активов американцев, включая некоммерческие группы, достигла исторического максимума в $130,2 трлн. Об этом свидетельствуют данные Федеральной резервной системы США.

Благосостояние американцев достигло исторического максимума

По сравнению с IV кварталом 2019 года благосостояние выросло на $12 трлн или на 10%, по сравнению с III кварталом 2020 года — на $6,9 трлн или на 5,6%, сообщает Bloomberg.

Рост во многом объясняется подъёмом фондового рынка и повышением цен на недвижимость. Так, стоимость акций, которыми владеют американцы, выросла за последний квартал 2020 года на $4,9 трлн, недвижимости — на $915 млрд.

В IV квартале 2020 года фондовый индекс S&P 500 повысился на 12% из-за масштабных вливаний денег в экономику и низких кредитных ставок. Рост цен на недвижимость объясняется исторически низкими ставками по ипотеке. В частности, средняя стоимость дома на вторичном рынке за год выросла на 13%, до $310 тысяч.

Стоит отметить, что вместе с благосостоянием рекордно вырос и долг американцев перед банками. За последний квартал 2020 года он подскочил на 6,5%, что является максимальным ростом за последние 13 лет. Долги по ипотеке к концу года достигли $10,9 трлн, по кредитным картам — $974,9 млрд.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Эндокринолог рассказала, как избавиться от "пивного" живота
В центре Петербурга могут законсервировать аварийные дома
Делегация сухопутных сил НАТО с генералом Клотье прибыла на Украину
Знаменитости организовали новый флешмоб на фоне популяризации биткоина
Офицера запаса не выпускают после отбывания срока в литовской тюрьме
Алексей Воронцов: нормальные дети учатся одновременно в нескольких вузах
Российские десантники примут участие в учениях в Белоруссии
Кому на Руси жить хорошо: рост зарплат осуждённых превысил 11%
Англичанин Мусиала получил разрешение играть за сборную Германии
Геологи определили вероятный возраст реки Янцзы
Популярное
Связь
Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"

Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.

Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Новости Белоруссии
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Евросоюз
Стало известно, чего на самом деле стоила Словакии вакцина "Спутник V"
Азия
Турецкий гамбит 2:0 - можно ли доверять Стамбулу
Любовь Степушова НАСА снова нуждается в помощи России, чтобы попасть в космос Любовь Степушова Василий Амирджанов В Госдуме задумались о запретах для журналистов Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Галкин рассказал как Пугачёва поставила на место подругу Баскова
Мир. Новости мира
"Американский крупье": как Штаты будут разыгрывать "украинскую карту"
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Российский шоу-бизнес
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников