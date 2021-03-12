В городе Лабинск Краснодарского края открылось первое в России производство напитков на растительной основе. Компания Данон вложила в проект более 1 млрд рублей, сообщили в администрации региона.
Пока налажено производство овсяных, миндальных и кокосовых напитков, в составе которых нет ГМО, под брендом Alpro. Ранее напитки производились только в Бельгии, Франции и Великобритании.
Как отметил вице-губернатор края Александр Руппель, реализация указанного проекта отвечает стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Одним из важнейших её направлений является создание экологизированного агропромышленного комплекса с глубокой переработкой.
В настоящее время на Кубани ведут бизнес свыше 300 предприятий с участием иностранного капитала из 30 стран. По объёму освоенных инвестиций Краснодарский край несколько лет подряд входит в топ-10 российских регионов.
Как отметил генеральный директор группы компаний Данон в России Чарли Каппетти, изготовление продуктов на основе растительного сырья — новое направление в их бизнесе. Компания хочет, чтоб люди лучше питались и были здоровыми.
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