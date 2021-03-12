В Кургане запустили производство пищевой плёнки

Сегодня в Кургане на базе "Курганприбор" запустили производство двуосно-ориентированной полистирольной плёнки. Благодаря этому, доля её импорта должна снизиться с 70% до 40%.

До сегодняшнего дня производством полистирольной плёнки занималось только одно предприятие в Московской области, сообщает газета "Курган и курганцы". Но оно работало исключительно для собственных нужд, направляя продукт на свои фабрики по производству упаковки. Поэтому российским производителям приходилось закупать 70% продукции за рубежом. С запуском завода в Кургане доля импорта может снизиться до 40%, а в регионе появилось 90 высокопроизводительных рабочих мест.

Завод уже заключил контракт на продажу всей плёнки, которая будет произведена до конца текущего года.

Общая сумма инвестиций в запуск производства составила 1,5 млрд рублей. Половину из них предоставил Фонд развития промышленности.

На созданном предприятии смогут производить до 16,5 тысячи тонн пищевой плёнки, которая требуется производителям пищевой упаковки, различных промышленных материалов и медицинских препаратов.