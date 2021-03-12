Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Холанн и Кейн признаны лучшими игроками недели в еврокубках
Пентагон строит на Аляске новую систему ПРО
Емельяненко не сдержал обещание год не пить и проиграл Mercedes
Врач объяснила, почему не стоит работать более восьми часов
Партия истребителей МиГ-35С поступила в ВКС России
Российские ЗРПК "Панцирь-С1" уничтожили в Ливии 47 турецких БПЛА
Врач назвал условия здорового сна
Врач рассказала, кому нельзя есть чернику
Биатлонистка Егорова выиграла спринт на этапе Кубке IBU в Австрии

В Кургане запустили производство пищевой плёнки

Экономика » Производство

Сегодня в Кургане на базе "Курганприбор" запустили производство двуосно-ориентированной полистирольной плёнки. Благодаря этому, доля её импорта должна снизиться с 70% до 40%.

В Кургане запустили производство пищевой плёнки

До сегодняшнего дня производством полистирольной плёнки занималось только одно предприятие в Московской области, сообщает газета "Курган и курганцы". Но оно работало исключительно для собственных нужд, направляя продукт на свои фабрики по производству упаковки. Поэтому российским производителям приходилось закупать 70% продукции за рубежом. С запуском завода в Кургане доля импорта может снизиться до 40%, а в регионе появилось 90 высокопроизводительных рабочих мест.

Завод уже заключил контракт на продажу всей плёнки, которая будет произведена до конца текущего года.

Общая сумма инвестиций в запуск производства составила 1,5 млрд рублей. Половину из них предоставил Фонд развития промышленности.

На созданном предприятии смогут производить до 16,5 тысячи тонн пищевой плёнки, которая требуется производителям пищевой упаковки, различных промышленных материалов и медицинских препаратов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Врач рассказала, кому нельзя есть чернику
Биатлонистка Егорова выиграла спринт на этапе Кубке IBU в Австрии
Заключённых отправят расчищать Арктику
Найдена "фантастическая" разница в господдержке регионов
Тело девочки-подростка нашли в затопленном погребе под Волгоградом
Под Стокгольмом обнаружили 1300-летние золотые накладки викингов
Суд отправил сотрудницу молдавского банка в тюрьму на 10 лет
Власти Мальты сделали исключение для сборной России по футболу
Вместо "железного занавеса" будет "вакцинный"?
Неизвестные похитили студентов колледжа в Нигерии
Популярное
Связь
Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"

Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.

Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Новости Белоруссии
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Евросоюз
Стало известно, чего на самом деле стоила Словакии вакцина "Спутник V"
Азия
Турецкий гамбит 2:0 - можно ли доверять Стамбулу
Любовь Степушова Почему приход к власти Тихановской для России смертельно опасен Любовь Степушова Василий Амирджанов В Госдуме задумались о запретах для журналистов Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Галкин рассказал как Пугачёва поставила на место подругу Баскова
Мир. Новости мира
"Американский крупье": как Штаты будут разыгрывать "украинскую карту"
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Российский шоу-бизнес
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников