Пандемия сильнее всего ударила по "серым" доходам россиян

По информации Федеральной службы государственной статистики, сильнее всего во время пандемии коронавируса сократились "серые" доходы граждан. Это хорошо видно из данных по тем регионам, где реальные доходы упали сильнее, чем в среднем по стране.

В частности, иные доходы в Свердловской области упали на треть, в Нижегородской — на 36,5%, на Ставрополье — на 32,1%, сообщает "Российская газета".

Также существенно снизились доходы россиян от предпринимательской деятельности, что связано с серьёзным влиянием пандемии на малый и средний бизнес.

В таких условиях госсектор сыграл роль своеобразной страховки. В регионах с большой долей госсектора темпы снижения доходов оказались умеренными. Вероятно, в этом году зарплаты бюджетников поддержат и население и бюджеты экономически слабых регионов.

В то же время регионы с крупной промышленностью пандемию прошли намного легче. В частности, в Тульской области, где много оборонных предприятий, работа которых не останавливалась, производство выросло более чем на 12%. Но уже в Тыве, несмотря на наличие угольного и металлургического производства, зафиксировано падение промышленности почти на 27%, так как вместе с пандемией на регион повлияло сокращение добычи угля и металлических руд.