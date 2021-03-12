По информации Федеральной службы государственной статистики, сильнее всего во время пандемии коронавируса сократились "серые" доходы граждан. Это хорошо видно из данных по тем регионам, где реальные доходы упали сильнее, чем в среднем по стране.
В частности, иные доходы в Свердловской области упали на треть, в Нижегородской — на 36,5%, на Ставрополье — на 32,1%, сообщает "Российская газета".
Также существенно снизились доходы россиян от предпринимательской деятельности, что связано с серьёзным влиянием пандемии на малый и средний бизнес.
В таких условиях госсектор сыграл роль своеобразной страховки. В регионах с большой долей госсектора темпы снижения доходов оказались умеренными. Вероятно, в этом году зарплаты бюджетников поддержат и население и бюджеты экономически слабых регионов.
В то же время регионы с крупной промышленностью пандемию прошли намного легче. В частности, в Тульской области, где много оборонных предприятий, работа которых не останавливалась, производство выросло более чем на 12%. Но уже в Тыве, несмотря на наличие угольного и металлургического производства, зафиксировано падение промышленности почти на 27%, так как вместе с пандемией на регион повлияло сокращение добычи угля и металлических руд.
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