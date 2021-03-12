Аналитик уверен, что мужчины всегда будут зарабатывать больше женщин

В России, да и в мире, мужчины зарабатывают больше женщин. И хотя разница в их зарплатах постепенно снижается, мужчины всегда будут получать больше женщин по объективным причинам.

Об этом "Правде.Ру" рассказал директор института стратегического анализа компании ФБК ("Финансовые и бухгалтерские консультанты") Игорь Николаев.

По его словам, женщины зарабатывают меньше мужчин, потому что трудятся, в основном в отраслях с более низкой заработной платой, например, в сферах образования или медицины. В то же время мужчины работают в нефтехимической, горнорудной промышленности и других отраслях, где требуется мужская сила, а там уровень оплаты труда гораздо выше.

При этом, если говорить о мужчинах и женщинах, работающих в одной и той же отрасли на одной и той же должности, то здесь различия в зарплате уменьшаются. Проблема всё-таки есть, но она постепенно смягчается. Более того, существует достаточное количество компаний, в которых зарплаты мужчин и женщин одинаковые, а в отдельных — женщины получают даже больше мужчин.