В России, да и в мире, мужчины зарабатывают больше женщин. И хотя разница в их зарплатах постепенно снижается, мужчины всегда будут получать больше женщин по объективным причинам.
Об этом "Правде.Ру" рассказал директор института стратегического анализа компании ФБК ("Финансовые и бухгалтерские консультанты") Игорь Николаев.
По его словам, женщины зарабатывают меньше мужчин, потому что трудятся, в основном в отраслях с более низкой заработной платой, например, в сферах образования или медицины. В то же время мужчины работают в нефтехимической, горнорудной промышленности и других отраслях, где требуется мужская сила, а там уровень оплаты труда гораздо выше.
При этом, если говорить о мужчинах и женщинах, работающих в одной и той же отрасли на одной и той же должности, то здесь различия в зарплате уменьшаются. Проблема всё-таки есть, но она постепенно смягчается. Более того, существует достаточное количество компаний, в которых зарплаты мужчин и женщин одинаковые, а в отдельных — женщины получают даже больше мужчин.
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