Тверской районный суд Москвы признал сотрудницу молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елену Платон виновной в выводе из России более 126 млрд рублей. Ближайшие 10 лет она проведёт в тюрьме.
Как сообщает пресс-служба МВД, Елена Платон являлась активной участницей международного преступного сообщества, возглавляемого её братом Вячеславом Платоном и известным молдавским политиком и предпринимателем Владимиром Плахотнюком. Участие в группе также принимали российские банкиры Александр Григорьев и Олег Кузьмин.
Приговор в отношении Елены Платон пока не вступил в законную силу, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее Григорьев был осуждён на 12 лет лишения свободы за руководство подразделением международного преступного сообщества и совершение валютных операций по подложным документам.
Уголовное дело в отношении Кузьмина продолжает рассматривать Тверской суд.
Все трое заключили с правоохранительными органами соглашения о досудебном сотрудничестве, поэтому уголовные дела против них рассматриваются в отдельном производстве.
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