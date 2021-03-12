Суд отправил сотрудницу молдавского банка в тюрьму на 10 лет

Тверской районный суд Москвы признал сотрудницу молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елену Платон виновной в выводе из России более 126 млрд рублей. Ближайшие 10 лет она проведёт в тюрьме.

Как сообщает пресс-служба МВД, Елена Платон являлась активной участницей международного преступного сообщества, возглавляемого её братом Вячеславом Платоном и известным молдавским политиком и предпринимателем Владимиром Плахотнюком. Участие в группе также принимали российские банкиры Александр Григорьев и Олег Кузьмин.

Приговор в отношении Елены Платон пока не вступил в законную силу, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее Григорьев был осуждён на 12 лет лишения свободы за руководство подразделением международного преступного сообщества и совершение валютных операций по подложным документам.

Уголовное дело в отношении Кузьмина продолжает рассматривать Тверской суд.

Все трое заключили с правоохранительными органами соглашения о досудебном сотрудничестве, поэтому уголовные дела против них рассматриваются в отдельном производстве.