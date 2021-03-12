Дальневосточная авиакомпания не получит денег из центра

Согласно скорректированному плану по достижению национальных проектов, создаваемая дальневосточная авиакомпания осталась без господдержки из федерального бюджета. Финансировать её создание предлагается за счёт средств бюджетов субъектов и внебюджетных средств.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили источники в правительстве и министерстве.

Тем не менее, проект остаётся в статусе федерального, а значит федеральные деньги на него будут выделены, надеются в авиаотрасли. В Минтрансе заверили, что концепция дальневосточной авиакомпании предполагается господдержку до 2025 года. Окончательные параметры ещё находятся на доработке.

Ранее планировалось, что правительство выделит на создание авиакомпании 30 млрд рублей.

Тем временем, уже все регионы Дальнего Востока подписали договоры купли-продажи акций "Авроры" (по 5%), на базе которой будет создана единая авиакомпания. При этом авиаперевозчики не особо довольны планами правительства, потому что понимают, что в будущем господдержка будет стекаться в "Аврору", а им ничего не достанется.