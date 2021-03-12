Банки будут закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов

Центробанк планирует обязать кредитные организации закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов. По мнению регулятора, это поможет бороться с мошенничеством.

Некоторые российские банки уже ограничивают онлайн-операции по просьбе клиентов, сообщает "РБК". ЦБ хочет сделать такую услугу обязательной для всех кредитных организаций.

Как рассказал первый заместитель руководителя департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычёв, они работают над тем, "чтобы у клиента было право, а, соответственно, у банка — обязанность ограничить дистанционный доступ к его счетам". При этом он сомневается, что такая мера приведёт к существенному сокращению хищений, но серьёзно затруднит возможности мошенников влиять на клиентов.

Для внедрения такого сервиса потребуются "определенные технические доработки", полагает Сычёв. Кроме того, банкам придётся поменять маркетинговую политику. Также возникнет необходимость внести изменения в законодательство, как минимум в закон о защите прав потребителей.