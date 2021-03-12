"Шоколадный король" признан банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" признал основателя бренда "Коркунов" Андрея Коркунова банкротом. В отношении него введена процедура реализации имущества.

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) является конкурсным управляющим АО "Анкор Банк", лицензия которого была отозвана ещё в марте 2017 года.

В сентябре 2020 года московский арбитраж ввёл в отношении Коркунова процедуру реструктуризации задолженности. Суд тогда включил в реестр кредиторов "шоколадного короля" требования АСВ в размере 1,9 млн рублей, включая 486,6 тысячи рублей в качестве процентов и 772 тысяч рублей в качестве пени. Финансовым управляющим был назначен Павел Осипов.

Коркунов основал компанию по импорту кондитерской продукции в 1993 году. В 1997 году компания занялась собственным кондитерским производством. Фабрика впервые выпустила продукцию под брендом "Коркунов" в сентябре 1999 года.

В июле 2008 года Коркунов купил казанский банк, через год переименовал его в "Анкор. Банк сбережений".