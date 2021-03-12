Минфин оценит программу продовольственных карточек

Правительство попросило Министерство финансов оценить программу потребительских сертификатов, предложенную Министерством промышленности и торговли. В правительстве подчеркнули, что речь идёт о технической процедуре межведомственного взаимодействия.

В конце 2020 года Минпромторг направил в правительство программу поддержки спроса "Потребительский сертификат", сообщают "Известия". Она предусматривает адресную помощь гражданам с доходами ниже прожиточного минимума. Министерство предлагает привязать потребительский сертификат к национальной карте "Мир". На карту ежемесячно будет поступать определённая сумма денег, которую можно потратить только на покупку продуктов.

Правительство вернуло программу на доработку, поскольку Минпромторг не учёл позицию по данной инициативе. При этом программу продовольственных карточек уже поддержали Министерство труда и социальной защиты, а также Роспотребнадзор.

Тем временем часть регионов уже выдаёт нуждающимся продуктовые карточки. В частности, в Москве выплачивают деньги на покупку продуктов, а в других городах — наборы продуктов, о чём рассказал заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. В такой ситуации, по его мнению, нужно определить единый федеральный подход к адресной помощи.