Власти придумали, как "успокоить" цены на топливо: нужно 135 млрд

Интересный способ остановить рост цен на бензин в рознице придумали российские власти. "В карман" нефтяникам положат примерно 135 млрд рублей, которые помогут "компенсировать" продажи по низким ценам.

Ситуация, как оказалась, выглядит следующим образом. Существует понятие "демпфер", за ним скрывается механизм, который помогает стабилизировать цены на заправках по всей стране. Суть механизма такова: если цены топлива под экспорт выше, чем топлива под внутренний рынок, то государство обязано отдать производителям часть разницы в качестве компенсации.

Долгое время (с 2018 года) размер демпфера был зафиксирован на уровне в 5%. Новая формула, как стало известно по данным с совещаний в правительстве страны, станет "гибкой", то есть компенсацию будут считать в зависимости от фактического роста цен. Данный "манёвр" и даст нефтяникам вышеуказанные 135 млрд рублей, уточняет для VTimes главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.