Министр экономического развития Максим Решетников уверен, что текущий курс рубля не соответствует фундаментально обоснованному значению, потому в нём заложены риски и опасения инвесторов.
"Фундаментальный уровень курса он всё-таки несколько иной", — сказал министр. В частности, если сопоставить нынешние цены на нефть и текущий курс рубля, то очевидно, что это неравновесная ситуация. Министерство экономического развития, по его словам, исходит из того, что эта надбавка — "психологические факторы, опасения, риски".
В последние дни рубль укрепляется по отношению к основным резервным валютам, так как угроза новых санкций отошла на второй план. Зато мировые цены на нефть, обновляющие максимумы с января 2020 года, поддерживают российскую валюту.
В результате курс доллара США приближается к 73 рублям за $1, курс евро — к 87,5 рубля за 1 евро.
Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган оценил санкционный вклад в стоимость российской валюты в 10 рублей. То есть без санкций доллар бы стоил 65 рублей, евро — 77 рублей.
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