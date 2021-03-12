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Решетников назвал курс рубля необоснованным

Экономика » Рынки » Валютный

Министр экономического развития Максим Решетников уверен, что текущий курс рубля не соответствует фундаментально обоснованному значению, потому в нём заложены риски и опасения инвесторов.

Решетников назвал курс рубля необоснованным

"Фундаментальный уровень курса он всё-таки несколько иной", — сказал министр. В частности, если сопоставить нынешние цены на нефть и текущий курс рубля, то очевидно, что это неравновесная ситуация. Министерство экономического развития, по его словам, исходит из того, что эта надбавка — "психологические факторы, опасения, риски".

В последние дни рубль укрепляется по отношению к основным резервным валютам, так как угроза новых санкций отошла на второй план. Зато мировые цены на нефть, обновляющие максимумы с января 2020 года, поддерживают российскую валюту.

В результате курс доллара США приближается к 73 рублям за $1, курс евро — к 87,5 рубля за 1 евро.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган оценил санкционный вклад в стоимость российской валюты в 10 рублей. То есть без санкций доллар бы стоил 65 рублей, евро — 77 рублей.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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