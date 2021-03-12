ЦБ не планирует выпускать банкноту в 10 тысяч рублей

Центробанк РФ не рассматривает выпуск банкноты в 10 тысяч рублей и монеты номиналом 50 рублей. Об этом в интервью "Известиям" рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По её словам, у 50-рублёвой монеты, возможно, есть преимущества, но россияне не любят рассчитываться монетами. Что касается банкноты в 10 тысяч рублей, то это чревато для банков дополнительными затратами на переоснащение банкоматов. ЦБ считает, что эти расходы превышают потенциальную и сомнительную выгоду.

Монета достоинством 50 рублей была в обращении до 1999 года.

В ноябре 2019 года заместитель департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко допускал её возвращение в оборот. По его словам, за возобновление чеканки выступают владельцы торговых автоматов, так как 50-рублёвками удобно давать сдачу. Демиденко тогда заявил, что если возникнет объективная необходимость в выпуске 50-рублёвой монеты и это будет выгодно, такое решение будет принято.

В 2017 году в обращение были выпущены две новых банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей.