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Участие Путина на Петербургском экономическом форуме может быть очным

Экономика

Владимир Путин может в очном формате принять участие в ряде мероприятий Петербургского международного экономического форума.

Это зависит от того, во что в июне, когда и пройдет форум, выльется пандемия. Формат будет частично очный, а частично президент России появится в онлайне, утверждает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако непосредственно участие уже не подлежит сомнению.

Ранее Песков отметил, что форум невозможно представить без участия Путина. Состоится ли традиционная встреча с бизнесом, пока неизвестно — программа не сформирована.

В январе Путин выступил онлайн на Давосском экономическом форуме. Это произошло впервые с 2009 года.

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Автор: Михаил Закурдаев
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