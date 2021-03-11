Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперты рассказали, может ли курс биткоина вновь обрушиться
Сергей Комков оценил новую систему оплаты труда учителей
Нефролог объяснил, как избежать хронических заболеваний почек
Силуанов озвучил критерии участия ФНБ в инфраструктурных проектах
Эксперт оценил идею сократить рабочую неделю для женщин
РФС оставил в силе дисквалификацию Жиго и отменил карточку Фернандеса
Сын Питера Шиффа вложил деньги в биткоин
Коронавирус ставит греков на колени перед Брюсселем
Минфин и ЦБ подготовили отмену возврата валютной выручки

Банки заплатили почти 2 млрд рублей за повышенные ставки по вкладам

Экономика » Финансы » Банки

В IV квартале 2020 года банки перечислили в фонд страхования вкладов по дополнительной ставке 0,04 млрд рублей, по повышенной дополнительной ставке — 1,83 млрд рублей. Банки ежеквартально уплачивают взносы в фонд, причём по дополнительной и повышенной ставке только если их ставки по вкладам превышают среднерыночные.

Банки заплатили почти 2 млрд рублей за повышенные ставки по вкладам

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов".

Базовая ставка взноса в фонд составляет 0,1% от объёма застрахованных вкладов, дополнительная — 25% от базовой, дополнительная повышенная — 300% от базовой.

Объём взносов по дополнительной повышенной ставке увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 64,9%. Объём взносов по дополнительной ставке в III квартале 2020 года был нулевым.

В целом за последний квартал прошлого года банки перечислили в фонд страхования вкладов 39,48 млрд рублей, что на 4,4% больше, чем кварталом ранее.

Фонд страхования вкладов формируется за счёт взносов банков. Впоследствии из него выплачиваются страховки вкладчикам тех банков, которые лишились лицензии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Эксперты рассказали, может ли курс биткоина вновь обрушиться
Банки заплатили почти 2 млрд рублей за повышенные ставки по вкладам
США справедливо опасаются России в Венесуэле и на Кубе
Сергей Комков оценил новую систему оплаты труда учителей
"Веерные" деньги: почему это не подходит России
Нефролог объяснил, как избежать хронических заболеваний почек
Силуанов озвучил критерии участия ФНБ в инфраструктурных проектах
Эксперт оценил идею сократить рабочую неделю для женщин
РФС оставил в силе дисквалификацию Жиго и отменил карточку Фернандеса
Сын Питера Шиффа вложил деньги в биткоин
Популярное
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"

Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.

В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Военные новости
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Новости Европы
Зачем главный парламентарий Европы едет в Москву
Биатлон
Стало известно расписание трансляций девятого этапа КМ по биатлону
Любовь Степушова США справедливо опасаются России в Венесуэле и на Кубе Любовь Степушова Игорь Буккер Голливуд: торжество порока или добродетели Игорь Буккер Василий Амирджанов Губернатор Самарской области пропиарился цветами Василий Амирджанов
Новости спорта
Драчёв поддержал норвежцев в споре Клебо и Большунова
Российский шоу-бизнес
Рассчитано на идиотов: Стас Садальский разоблачил шоу "Маска"
Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина
Южная Америка
Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников