В IV квартале 2020 года банки перечислили в фонд страхования вкладов по дополнительной ставке 0,04 млрд рублей, по повышенной дополнительной ставке — 1,83 млрд рублей. Банки ежеквартально уплачивают взносы в фонд, причём по дополнительной и повышенной ставке только если их ставки по вкладам превышают среднерыночные.
Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов".
Базовая ставка взноса в фонд составляет 0,1% от объёма застрахованных вкладов, дополнительная — 25% от базовой, дополнительная повышенная — 300% от базовой.
Объём взносов по дополнительной повышенной ставке увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 64,9%. Объём взносов по дополнительной ставке в III квартале 2020 года был нулевым.
В целом за последний квартал прошлого года банки перечислили в фонд страхования вкладов 39,48 млрд рублей, что на 4,4% больше, чем кварталом ранее.
Фонд страхования вкладов формируется за счёт взносов банков. Впоследствии из него выплачиваются страховки вкладчикам тех банков, которые лишились лицензии.
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