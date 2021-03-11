Банки заплатили почти 2 млрд рублей за повышенные ставки по вкладам

В IV квартале 2020 года банки перечислили в фонд страхования вкладов по дополнительной ставке 0,04 млрд рублей, по повышенной дополнительной ставке — 1,83 млрд рублей. Банки ежеквартально уплачивают взносы в фонд, причём по дополнительной и повышенной ставке только если их ставки по вкладам превышают среднерыночные.

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов".

Базовая ставка взноса в фонд составляет 0,1% от объёма застрахованных вкладов, дополнительная — 25% от базовой, дополнительная повышенная — 300% от базовой.

Объём взносов по дополнительной повышенной ставке увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 64,9%. Объём взносов по дополнительной ставке в III квартале 2020 года был нулевым.

В целом за последний квартал прошлого года банки перечислили в фонд страхования вкладов 39,48 млрд рублей, что на 4,4% больше, чем кварталом ранее.

Фонд страхования вкладов формируется за счёт взносов банков. Впоследствии из него выплачиваются страховки вкладчикам тех банков, которые лишились лицензии.