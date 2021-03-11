Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил вкладывать средства Фонда национального благосостояния в инфраструктурные проекты из расчёта один рубль фонда к пяти рублям частных инвестиций. Он озвучил предложение на совещании у президента Владимира Путина.
По его словам, только тогда "это будет синергия", и можно говорить о том, что задействованы частные инвестиции, стимулируются новые проекты и создаются новые рабочие места.
Силуанов также подчеркнул, что проекты, в которые будут вкладываться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), должно определять правительство.
Министр отметил, что в настоящее время объём ликвидных активов ФНБ достиг того уровня, когда их можно начинать инвестировать в инфраструктурные проекты. "Мы долго ждали, у нас сейчас есть превышение над уровнем 7% ВВП", — отметил он.
К концу февраля 2021 года объём ликвидных активов ФНБ составлял почти 8,7 трлн рублей или 7,5% ВВП, прогнозируемого на 2021 год. Действующее законодательство разрешает правительству инвестировать средства фонда, превышающие 7% ВВП.
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