Силуанов озвучил критерии участия ФНБ в инфраструктурных проектах

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил вкладывать средства Фонда национального благосостояния в инфраструктурные проекты из расчёта один рубль фонда к пяти рублям частных инвестиций. Он озвучил предложение на совещании у президента Владимира Путина.

По его словам, только тогда "это будет синергия", и можно говорить о том, что задействованы частные инвестиции, стимулируются новые проекты и создаются новые рабочие места.

Силуанов также подчеркнул, что проекты, в которые будут вкладываться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), должно определять правительство.

Министр отметил, что в настоящее время объём ликвидных активов ФНБ достиг того уровня, когда их можно начинать инвестировать в инфраструктурные проекты. "Мы долго ждали, у нас сейчас есть превышение над уровнем 7% ВВП", — отметил он.

К концу февраля 2021 года объём ликвидных активов ФНБ составлял почти 8,7 трлн рублей или 7,5% ВВП, прогнозируемого на 2021 год. Действующее законодательство разрешает правительству инвестировать средства фонда, превышающие 7% ВВП.